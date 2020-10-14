Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,177.05
Altın
1,895.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkese uymayan Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın Terter kentine yönelik saldırıları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışında konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Gol sayısını 64'e çıkaran Neymar, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın en skorerleri listesinde 2. sıraya yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.10.2020
Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Ankara

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.

Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.

62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Dünya Bankası Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Benzer haberler

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı

Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Sırbistan maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Sırbistan maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic: Galip gelmek için uğraşacağız

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic: Galip gelmek için uğraşacağız
Ziraat Türkiye Kupası 3 maçla start aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3 maçla start aldı