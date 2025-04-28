Dolar
38.45
Euro
43.71
Altın
3,290.80
ETH/USDT
1,808.20
BTC/USDT
94,760.00
BIST 100
9,410.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “4. Tarım ve Orman Şurası”nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da “Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

NBA play-off'larında Timberwolves, Edwards'ın 43 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 116-113 yenerek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Mutlu Demirtaştan  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
NBA play-off'larında Timberwolves, Edwards'ın 43 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi

İstanbul

NBA play-off'ları ilk turunda 4 maç yapıldı. Batı Konferansı'nı 6. sırada bitiren Timberwolves, serinin 4. maçında konferans 3'üncüsü Lakers'ı ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 25 sayı, 7 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Luka Doncic'in 38 sayı attığı Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Rui Hachimura 23 sayı, 5 ribaunt üretti.

Tatum, Celtics'i taşıdı

Doğu Konferansı ikincisi olarak play-off'lara kalan Boston Celtics, serinin 4. maçında konferans 7'ncisi Orlando Magic'i 107-98 yendi.

Seride 3-1 üstünlük yakalayan son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum 37 sayı, 14 ribaunt ve Jaylen Brown 21 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Magic'te ise Paolo Banchero 31 sayı, 7 ribaunt ve Franz Wagner 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 93-94 (1-3)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-113 (3-1)

Orlando Magic-Boston Celtics: 98-107 (1-3)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 103-129 (1-3)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu
Prof. Dr. Sözbilir, Elazığ'daki 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

NBA play-off'larında Timberwolves, Edwards'ın 43 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi

NBA play-off'larında Timberwolves, Edwards'ın 43 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi

NBA'de Timberwolves, Lakers'ı 116-104 yenerek seride 2-1 öne geçti

NBA'de Thunder, 29 sayı geriden gelip Grizzlies'i 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçti

NBA play-off'larında Rockets, Warriors'u 109-94 yenerek seriyi 1-1 yaptı

NBA play-off'larında Rockets, Warriors'u 109-94 yenerek seriyi 1-1 yaptı
NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu

NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu
NBA play-off'larında Doncic'in 31 sayı attığı maçı kazanan Lakers seriyi 1-1 yaptı

NBA play-off'larında Doncic'in 31 sayı attığı maçı kazanan Lakers seriyi 1-1 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet