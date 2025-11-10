NBA'de "Seattle basketbolunun babası" olarak anılan Lenny Wilkens yaşamını yitirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, kariyerinde 3 kez Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Wilkens'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.
St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers formaları giydiği basketbolculuk döneminde 9 kez all-star seçilen Wilkens, 1960'lı yılların en iyi oyun kurucuları arasında yer aldı.
Başantrenörlük kariyerinde ise Seattle SuperSonics'i 1979 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyan ve 1994'te yılın antrenörü seçilen Wilkens, "Seattle basketbolunun babası" olarak adlandırıldı.
Wilkens, 1989'da oyuncu, 1998'de antrenör ve 2010'da ABD'nin olimpiyatlardaki 1992 Rüya Takımı'nın bir parçası olarak Şöhretler Müzesi'ne girdi.
Takım çalıştırdığı 1969-2005 yıllarında 2 bin 487 karşılaşmada görev yapan Wilkens, NBA'de en fazla normal sezon maçına çıkan başantrenör ünvanını elinde bulunduruyor.