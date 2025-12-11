Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,211.75
ETH/USDT
3,197.00
BTC/USDT
90,245.00
BIST 100
11,262.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Mısır ve İran'dan FIFA'ya Dünya Kupası'nda LGBT propagandası yapılmasın çağrısı

Mısır Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile oynayacakları maç sırasında LGBT propagandası yapılmaması için FIFA'ya talepte bulundu.

Mutlu Demirtaştan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Mısır ve İran'dan FIFA'ya Dünya Kupası'nda LGBT propagandası yapılmasın çağrısı

İstanbul

Mısır Futbol Federasyonunun maç sırasında statta LGBT propagandası yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamasında, "Mısır Futbol Federasyonu, mektubunda FIFA'nın tüm taraftarlar için saygılı ve misafirperver bir ortam sağlamak, birlik ve barış ruhunu korumakla yükümlü olduğunu, Mısır ile İran'ın kültürel ve dini değerleriyle bağdaşmadığı için her iki ülkeden gelen taraftarlar arasında kültürel ve dini hassasiyetleri kışkırtabilecek bu tür faaliyetlerden kaçınmanın gerektiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, talebin, FIFA tüzüğündeki siyasi ve sosyal konularda tarafsızlığı vurgulayan maddede belirtilen ilkelere dayandırıldığı aktarılarak "FIFA, müsabakaları sırasında siyasi ve sosyal konularda tarafsızlığın korunmasını ve futbolun hassas ya da tartışmalı konuların tanıtımı için bir platform olarak kullanılmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Federasyon ayrıca, FIFA'nın kültürlere saygı gösterme ve tüm tarafları katılımcı toplulukların inanç ve kimliklerine saygı duyacak şekilde etkinlikler düzenlemeye teşvik etme ilkesine de güvenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır Futbol Federasyonu, bu nedenle maçın saygı ortamında ve yalnızca sportif yönüne odaklanarak yapılmasını sağlamak amacıyla FIFA'dan maç günü stat içinde LGBT temalı herhangi bir etkinlik veya gösteri düzenlememesini talep ettiğini bildirdi.

Öte yandan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise ülkesinin basınına açıklamasında, "Hem Mısır hem de biz buna itiraz ettik. Çünkü bu mantıksız ve akıl dışı bir hamle olup esasen belirli bir gruba destek sinyali veriyor. Bu durumu kesinlikle ele almalıyız." yorumunu yaptı.

Mısır ile İran, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında 26 Haziran'da ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field'da karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarihte şehirde LGBT temalı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

Mısır ve İran'dan FIFA'ya Dünya Kupası'nda LGBT propagandası yapılmasın çağrısı

Mısır ve İran'dan FIFA'ya Dünya Kupası'nda LGBT propagandası yapılmasın çağrısı

İran'da hava kirliliği yılda 50 bin kişinin ölümüne neden oluyor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Çin, Licien-1 roketiyle 9 uydu fırlattı

Çin, Licien-1 roketiyle 9 uydu fırlattı
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
İran: Ordumuz İsrail saldırılarının başladığı güne nazaran daha hazırlıklı

İran: Ordumuz İsrail saldırılarının başladığı güne nazaran daha hazırlıklı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet