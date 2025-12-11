Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

İran’dan diplomatlarına yönelik kısıtlama kararından dolayı ABD’ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinde görev yapan İranlı üç diplomata yönelik aldığı kısıtlama kararını kınadı.

Tolga Akbaba  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
İran’dan diplomatlarına yönelik kısıtlama kararından dolayı ABD’ye tepki

İstanbul

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İranlı diplomatlara uygulanan kısıtlama kararının, diplomatların çalışmasını engellediği ve bu tarz kararların ABD tarafından “baskı yöntemi” olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin diplomatların yasal görevlerini engelleyerek "Ev Sahibi Ülke Anlaşması (Host Country Agreement)" kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin itibarını zedelediği vurgusu yapıldı.

BM Genel Sekreteri’ne, “ABD’nin yasa dışı uygulamalarının” önüne geçmesi çağrısı yapan İran, BM'ye üye ülkelerin de ABD’ye tepki göstermesini istedi.

