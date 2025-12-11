AB: Ukrayna'da sadece savaş sona ermemeli, kalıcı barış da sağlanmalı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'da sadece savaşın sona ermesi değil, adil ve kalıcı barışın sağlanması için de çaba sarf etmeye devam ettiğini bildirdi.
Brüksel
AB Komisyonun Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşmasını "Noel'e kadar" sonuçlandırmak istemesinin sorulması üzerine Pinho, "Hepimiz bunu istiyoruz ve sadece dilemekle kalmıyoruz. Bu korkunç savaşın, başladığı ilk günden bu yana çok uzun süredir devam etmesine son vermek için hepimiz çok somut adımlar atıyoruz. Dolayısıyla ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.
Pinho barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, AB temsilcilerinin Ukrayna ve ABD ile görüşmeler yürüttüğünü, bu görüşmelerde aynı zamanda AB'nin bakış açısının da dikkate alındığını kaydetti.
Ukrayna'nın AB ve ABD'nin bu savaşa son verme konusunda ortak çıkarları bulunduğunu belirten Pinho, "Ayrıca amacımız sadece savaşın sona ermesi değil, aynı zamanda gerçekten adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasıdır ve bu hedefe ulaşmak için son derece aktif şekilde çalışıyoruz." dedi.