Dolar
42.62
Euro
50.16
Altın
4,229.98
ETH/USDT
3,192.90
BTC/USDT
90,235.00
BIST 100
11,231.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB: Ukrayna'da sadece savaş sona ermemeli, kalıcı barış da sağlanmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'da sadece savaşın sona ermesi değil, adil ve kalıcı barışın sağlanması için de çaba sarf etmeye devam ettiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
AB: Ukrayna'da sadece savaş sona ermemeli, kalıcı barış da sağlanmalı

Brüksel

AB Komisyonun Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşmasını "Noel'e kadar" sonuçlandırmak istemesinin sorulması üzerine Pinho, "Hepimiz bunu istiyoruz ve sadece dilemekle kalmıyoruz. Bu korkunç savaşın, başladığı ilk günden bu yana çok uzun süredir devam etmesine son vermek için hepimiz çok somut adımlar atıyoruz. Dolayısıyla ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pinho barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, AB temsilcilerinin Ukrayna ve ABD ile görüşmeler yürüttüğünü, bu görüşmelerde aynı zamanda AB'nin bakış açısının da dikkate alındığını kaydetti.

Ukrayna'nın AB ve ABD'nin bu savaşa son verme konusunda ortak çıkarları bulunduğunu belirten Pinho, "Ayrıca amacımız sadece savaşın sona ermesi değil, aynı zamanda gerçekten adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasıdır ve bu hedefe ulaşmak için son derece aktif şekilde çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Konaklama yerleri için itfaiye raporu zorunluluğunun kapsamı netleştirildi
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz

İran’dan diplomatlarına yönelik kısıtlama kararından dolayı ABD’ye tepki

AB, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakerelere başladığını duyurdu

AB: Ukrayna'da sadece savaş sona ermemeli, kalıcı barış da sağlanmalı

AB: Ukrayna'da sadece savaş sona ermemeli, kalıcı barış da sağlanmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Avrupa'nın savaş kararı alması durumunda buna şimdiden hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Avrupa'nın savaş kararı alması durumunda buna şimdiden hazırız
Bakan Bolat, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için temaslara başlıyor

Bakan Bolat, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için temaslara başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet