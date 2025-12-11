Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump'ın Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası gücün başına bir ABD'li tümgenerali atamayı planladığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) bir ABD'li tümgenerali atamayı planladığı ileri sürüldü.

Burak Dağ  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Trump'ın Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası gücün başına bir ABD'li tümgenerali atamayı planladığı iddiası

Kudüs

ABD merkezli Axios haber portalının iki ABD'li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, bir ABD'li tümgeneralin olası atamasıyla birlikte ISF ve Gazze Barış Kurulu'nun Washington yönetiminin son 20 yılda Orta Doğu'da giriştiği en büyük siyasi ve askeri projeye dönüşeceği savunuldu.

Ayrıca olası atamanın, Gazze'nin güvenliğinin sağlanması ve yeniden inşası konusunda ABD'nin sorumluluğunu daha da arttıracağı kaydedildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu olası atamaya ilişkin bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

Axios'a konuşan İsrailli yetkili, Waltz'ın söz konusu tümgenerali şahsen tanıdığını ve çok ciddi bir adam olduğunu söylediğini aktardı.

ISF'ye ve Gazze'nin yeni yönetimine ilişkin düzenlemeler son aşamada

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) ve Gazze'nin yeni yönetiminin yapısına ilişkin düzenlemelerin de son aşamaya girdiğini belirtti.

ABD yönetiminin eski BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'u Gazze'de kurulması beklenen teknokrat hükümetle birlikte çalışmak üzere Gazze Barış Kurulu temsilciliğine önerdiği kaydedildi.

Gazze Barış Kurulu'nun başkanı durumundaki ABD Başkanı Trump'ın, kurula katılmaları için Almanya ve İtalya'yı davet ettiği de aktarıldı.

Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Plana göre Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes ve sonrasındaki yeniden inşa sürecinde uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

Trump, dün, Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.​​​​​​​

