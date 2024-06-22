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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ile oynanan maçın ardından Dortmund Arena Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
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Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yer aldı.

Finali 26.92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan aynı stilde finalde yer alan Nusrat Allahverdi, 27.35'lik derecesiyle 17-18 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak 6. oldu.

Erkekler 200 metre kelebekte ise Polat Uzer Turnalı, 1.56.55'le Avrupa 6'ncısı olarak finali tamamladı.

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