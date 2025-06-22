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Spor

Genç Milli Yüzme Takımı, Avrupa Açık Su Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Portekiz'in Setubal kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Genç Milli Yüzme Takımı, Avrupa Açık Su Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya toplam 23 ülkeden sporcular katıldı.

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Kadınlar 5 kilometre yarışında mücadele eden Su İnal, 56.55.23'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücülerden Kaan Karadayı ise erkekler 5 kilometre kategorisinde 54.14.33'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçlarla ay-yıldızlı takım, organizasyonu toplamda bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamlayarak genel sıralamada Avrupa 5'incisi oldu.

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