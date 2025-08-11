Dolar
logo
Gündem

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

