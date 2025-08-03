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Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte dünya 6'ncısı oldu

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde 6'ncılığı elde etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte dünya 6'ncısı oldu

Ankara

Singapur'da düzenlenen organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı.

Elemelerde 14 dakika 45.28 saniyeyle 3'üncü en hızlı zamanı yakalayan 17 yaşındaki Kuzey, finalde 14:52.44'lük derecesiyle 6'ncı sırayı aldı.

Tunuslu Ahmed Jaouadi, 14:34.41 ile şampiyonluğa ulaştı. Alman Sven Schwarz gümüş, ABD'li Bobby Finke ise bronz madalya kazandı.

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