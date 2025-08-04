Dolar
40.68
Euro
47.11
Altın
3,355.87
ETH/USDT
3,496.10
BTC/USDT
114,193.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bengisu Avcı, Japonya'da "Okyanus Yedilisi"ni tamamlamak için suya girdi

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için gittiği Japonya'da, Tsugaru Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı.

Metin Aydemir  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Bengisu Avcı, Japonya'da "Okyanus Yedilisi"ni tamamlamak için suya girdi

İzmir

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Avcı, bu akşam TSİ ile 22.00'da Honshu'dan suya girdi. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzecek olan Avcı'nın yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç atıp, okyanusu aşarak pazartesi günü Hokkaido'ya varması bekleniyor.

Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yüzüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi yolunda altı kanalda Türk bayrağını gururla açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yedinci ve son etabım olan Tsugaru için de hazırım. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçtiğim gün kurduğum hayallerin gerçek olmasına artık çok yakınım. Her şey bundan tam yedi yıl önce bir 3 Ağustos günü başlamıştı. Yine her şey 3 Ağustos'ta mutlu sona ulaşacak. Hokkaido'da Türk bayrağını açacağım anı büyük bir heyecanla bekliyorum ve binlerce kulacımı bu büyük gurur için atacağım. Herkesin kalbinin benimle beraber atacağına inanıyorum. Okyanusta tek başıma değil 85 milyon kişiyle beraber yüzeceğim."

6 parkuru tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.

Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.

Rekorlar kırdı

Avcı, geride kalan süreçte ise birçok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Türkiye'de protesto edildi
Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi

Benzer haberler

Bengisu Avcı, Japonya'da "Okyanus Yedilisi"ni tamamlamak için suya girdi

Bengisu Avcı, Japonya'da "Okyanus Yedilisi"ni tamamlamak için suya girdi

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte dünya 6'ncısı oldu

Özel sporcu Zeynep Duru Çiftçi, dünya şampiyonluğu için kulaç atıyor

Yüzmede engel tanımayan sporcular başarıya doymuyor

Yüzmede engel tanımayan sporcular başarıya doymuyor
Gelecek vadeden milli yüzücüler, yeni uluslararası başarılara odaklandı

Gelecek vadeden milli yüzücüler, yeni uluslararası başarılara odaklandı
Kimya sektörü temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

Kimya sektörü temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet