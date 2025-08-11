Dolar
Gündem

İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, belediyenin usulsüz katı atık bedeli talep ettiğini savunan pazar esnafı eylem yaptı.

Haydar Toprakçı, Şevval Bahar  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Karabağlar Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup pazarcı, slogan attı.

Grup adında basın açıklaması yapan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, son aylarda İzmir'deki birkaç belediyenin esnaftan usulsüzce katı atık bedeli talep etmeye kalkıştığını savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaş olarak katı atık bedelini ödediklerini kaydeden Acar, "Bunu ödediğimiz halde ikinci kez havuzdan çıkarılıp tekrar esnaf başına 100-150 bin lira gibi bir katı atık bedeli ödemeye zorlanıyoruz. En son Buca Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmede bunun usulsüz olduğunu Belediye Başkanı Görkem Duman kabul ederek kaldırdığını söyledi." diye konuştu.

Acar, pazarcılar olarak dava açacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklama esnasında gruptan belediye binasına yumurta atıldı. Bunun üzerine polis müdahale ederek yumurta atılmasını engelledi.

Belediyeden açıklama

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, katı atık bedeli uygulamasının yalnızca Karabağlar'a özgü veya yeni olmadığı, ilgili mevzuatlar kapsamında uygulandığı belirtildi.

Tarifenin Karabağlar ve İzmir Büyükşehir meclisinden onaylanarak yürürlüğe girdiği aktarılarak, "Bu konuda, ilgili tüm taraflarla defalarca görüşülmüş, pazarcılar odamızın görüşleri alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Mevcut düzenlemeye göre tezgah başına 100 lira bedel belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
