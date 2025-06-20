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Milli yüzücüler, Sırbistan'da 6 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Sırbistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 20.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Milli yüzücüler, Sırbistan'da 6 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Taylan Uygur, 400 metre serbestte 4.01.58'lik derecesi ile altın madalyaya ulaştı.

Beril Çağrı da 400 metre serbestte 4.23.75'lik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Arel Gültekin, Uygar Kahraman, Kırhan Yılmaz ve Utku Ulucan'dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı ise 3.29.49'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Tuana Betül Ergün, Beril Çağrı, Derin Akar ve Duru Düzen'den oluşan 4x100 metre serbest kadın bayrak takımı da 3.55.49'luk dereceyle bronz madalya elde etti.

Utku Ulucan 200 metre sırtüstünde 2.03.14'lük derecesiyle, Lina Deniz Oğuzhan da 200 metre sırtüstünde 2.21.98'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

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