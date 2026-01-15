Dolar
43.19
Euro
50.40
Altın
4,606.45
ETH/USDT
3,321.70
BTC/USDT
96,491.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ankara

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi

Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi
45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet

45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet