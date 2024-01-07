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Milli tenisçi Yankı Erel Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti

Yankı Erel, Esch/Alzette Erkekler Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde karşılaştığı Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'ye 2-0 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Milli tenisçi Yankı Erel Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti

Ankara

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kasabasındaki düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının yarı finalinde, dünya 334 numarası Yankı ile klasmanın 646. basamağındaki Fearnley karşılaştı.

Fearnley, 6-0 ve 6-4'lük setlerle sahadan galip ayrıldı.

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