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Milli motosikletçi Deniz Öncü Fransa'da bu sezonki en iyi derecesini yaptı

Erkan Tiryaki   | 16.05.2021
Milli motosikletçi Deniz Öncü Fransa'da bu sezonki en iyi derecesini yaptı

Ankara

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Fransa ayağında 9. olarak bu sezonki en iyi derecesine ulaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 5. ayağında mücadele eden milli sporcunun yarışa 13. cepten başladığı belirtildi.

Le Mans pistinde yağmurlu havada gerçekleştirilen yarışta bir ara 20. sıraya kadar düşen 17 yaşındaki Deniz'in, 9. sırada finiş görerek puan aldığı ifade edildi.


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