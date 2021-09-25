Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,901.20
BTC/USDT
42,360.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta 3. oldu.

Fatih Çakmak   | 25.09.2021
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Ankara

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Barselona'da Jerez Pisti'nde, 13 turluk ilk yarışa ikinci sıradan başladı.

Yarış, yaşanan yoğun kazalar nedeniyle bitime 3 tur kala kırmızı bayrak kaldırılarak bitirildi. Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da ilk yarışı 3. sırada tamamladı.

Yarışı Kawasaki pilotu Jeffrey Buis birinci, diğer Kawasaki pilotu İnigo İglesias ise 2. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu başarısıyla İspanya'da üst üste 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada genel klasmanda 93 puanla 6. sırada yer alıyor.

Şampiyonada yarın TSİ 16.15'te ikinci yarış başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor
Kovid-19'u yoğun bakımdaki tedaviyle atlatan hamile kadından aşı çağrısı
TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere katılım çağrısı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 aşılamanın yetersiz olduğu ülkelerde endemik hastalığa dönüşebilir

Benzer haberler

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Altay, Süper Lig'de en iyi ikinci sezon başlangıcına imza attı

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ediyor

Kartal zirveyi Altay'a kaptırdı

Kartal zirveyi Altay'a kaptırdı
CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı