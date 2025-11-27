A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı
A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.
İstanbul
Son Avrupa ikincisi Türkiye, 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek'i ağırladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 önde geçti. Tarık Biberovic, Ömer Faruk Yurtseven ve Şehmus Hazer ile skor üreten milliler, 7. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 20-11. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde bitirdi.
Ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte Onuralp Bitim'in 12. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla toparlanan Bosna Hersek, ikinci periyodun bitimine 29 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 46-45. Milli takım, soyunma odasına 46-45 önde gitti.
Milli takım, üçüncü çeyrekte Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle hücumda etkili oldu. Ay-yıldızlılar, sonrasında Sertaç Şanlı'nın 29. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 67-57. Milli takım, son çeyreğe 67-58 önde girdi.
Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; Tarık Biberovic, Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı. Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit Arslan'ın dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71. Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Maçın en skoreri Tarık Biberovic
Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Ay-yıldızlılarda Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
Onuralp Bitim sakatlandı
Milli basketbolcu Onuralp Bitim, dördüncü periyodun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Onuralp, karşılaşmanın 31. dakikasında Xavier Castaneda ile pota altında girdiği ikili mücadelede atış yaptığı esnada yerde kaldı.
Sağ ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sekerek soyunma odasına gitti.
Maçta 13 dakika 59 saniye sahada kalan Onuralp Bitim, 5 sayı üretti.
İkinci maçta rakip İsviçre
Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına 30 Kasım Pazar günü İsviçre karşısında çıkacak.
İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçı yerinde izledi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan millileri makamında kabul ederek kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi 2027 Dünya Kupası yolundaki ilk müsabakada yalnız bırakmadı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler takip etti.
İletişim Başkanı Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından "Harikasınız 12 Dev Adam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Erkek Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Büyük bir mücadeleyle alınan bu galibiyetin, yeni başarıların habercisi olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.