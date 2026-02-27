A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı yenerek 3'te 3 yaptı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, "3'te 3" yaptı ve liderliğini sürdürdü.
İstanbul/Belgrad
Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma uygulayarak Sırbistan'ın sayı bulmasına izin vermeyen A Milli Takım, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Sırbistan, basit hatalar yapan Türkiye karşısında Dobric'in basketiyle 8. dakikada farkı 1'e indirdi: 11-12. Kalan bölümde Cedi Osman'ın kaydettiği basketler ve yaptığı asistlerden gelen sayılarla farkı yeniden açan milliler, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çok istekli başladığı ikinci çeyrekte 5 oyuncusundan skor katkısı alan Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 27-29. Üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü yeniden eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, soyunma odasına 45-31 önde gitti.
Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı korudu. Son 2 dakika 25 saniyede 11-0'lık seri yakalayan Sırbistan, bitime 2 saniye kala farkı 3'e indirdii: 54-57. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 üstün girdi.
Dördüncü ve son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. Markovic ile skor üreten Sırbistan'a Türkiye, Tarık Biberovic'in kritik 3 sayılık basketleriyle yanıt verdi. 34. dakikada farkın 2'ye inmesinin ardından (62-64) toparlanan milli takım, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Sırbistan, Dobric'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.
Ergin Ataman: "Tarihi bir galibiyete imza attık"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olabilir ama onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık." dedi.
Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini aktaran Ergin Ataman, "Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Bundan sonra Sırbistan çok agresif savunma yapmaya başladı. Biz de top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen içine giremedik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık ama top kaybı yaptık. Böyle olunca Sırbistan, Dobric'in atışları ve Markovic'in skorer oyunuyla geri geldi. Aslında çok net kazanmamız gereken bir maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Tarihi bir galibiyet. Grupta 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetin anlam kazanması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız gerek. O maç da yine sert geçecektir." diye konuştu.
Cedi Osman: "Çok iyi bir iş çıkardık"
A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, çok önemli ve anlamlı bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.
Cedi Osman, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün çok iyi bir iş çıkardık. Maçı başından itibaren kontrol ettik. İkinci yarıda Sırbistan'ın agresifliği karşısında biraz zorlandık ancak bunun üstesinden geldik. Çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dusan Alimpijevic: "Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu"
Sırbistan'da başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla Türkiye'yi tebrik eden Sırp başantrenör, "Asıl sorun, ilk yarıyı ve maçı nasıl açtığımızdı. Böyle olmasını istemiyorduk. Türkiye'yi 6 ve daha az üçlükte tutmak istiyorduk. Bu 6 üçlüğün 5'ini Tarık Biberovic attı. Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Daha iyi tempo ve hız istiyorduk. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda değiştirdik. Öne de geçtik. Bu, çok güçlü bir mantalite ve karakter göstergesidir. Zor olacağını biliyorduk. İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.