Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton ile ilk maçına çıktı.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
American Express Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında ilk kez forma giydi. Ferdi, 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.