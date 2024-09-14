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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton ile ilk maçına çıktı.

Emre Doğan  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

American Express Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında ilk kez forma giydi. Ferdi, 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu.

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