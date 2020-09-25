Euro
8.92
Dolar
7.67
BIST 100
1,124.17
Altın
1,865.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Messi'den Barcelona yönetimine yeni eleştiri: Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor

Luis Suarez'e sosyal medya aracılığıyla veda yazası yazan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, "Bu şekilde ayrılmaya layık değildin. Ama gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor." dedi.

Şenhan Bolelli   | 25.09.2020
Messi'den Barcelona yönetimine yeni eleştiri: Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor

Madrid

Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal medya hesabındaki yazısında kulüp yönetimini eleştirdi.

Messi'nin Instagram hesabından yayımladığı yazıda, "Gerek takım gerekse bireysel olarak çok önemli şeyler başardın. Kulüp tarihinin en önemli futbolcularından birisisin. Bu şekilde ayrılmaya layık değildin. Ama gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor." şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Barcelona'da antrenman öncesinde soyunma odasına girdiğinde, en yakın arkadaşlarından biri olan Luis Suarez'in eksikliğini hissettiğini aktaran Messi, "Gerek saha içinde gerekse saha dışında artık beraber olmamak çok zor olacak. Bundan sonraki günleri çok garipseyeceğiz. Çok fazla paylaşım, birlikte yenilen yemekler, içilen mate çayları var. Birlikte geçirdiğimiz günlerde asla unutulmayacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala, ağustos ayında Barcelona'dan ayrılmak isteyen ancak kulüp yönetiminin 700 milyon avroluk feshetme şartında ısrar etmesinden dolayı takımda kalan Messi, daha önceki açıklamalarında da Josep Maria Bartomeu başkanlığındaki kulüp yönetimini eleştirmişti.

Messi, "kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu" ileri sürmüştü.

Barcelona'da 6 sezon forma giyen 33 yaşındaki Luis Suarez, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın oyun planında yer almadığından kulüp tarafından kendisine takım aranması istenmişti.

Başarıya bağlı olarak değişecek 6 milyon avro karşılığında Barcelona'dan Suarez'i transfer eden Atletico Madrid, Uruguaylı futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Virginia Valisi Northam Kovid-19'a yakalandı
İtalya'da son 24 saatte 1912 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 24 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Messi'den Barcelona yönetimine yeni eleştiri: Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor

Messi'den Barcelona yönetimine yeni eleştiri: Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor

Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti

Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti
Cagliari, Godin'i transfer etti

Cagliari, Godin'i transfer etti

Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı