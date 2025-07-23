Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiraladı
İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Manchester United takımından Marcus Rashford'ın bonservisini kiraladı.
İstanbul
Barcelona Kulübü, İngiliz milli futbolcu Rashford'ın bonservisinin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2026'ya kadar kiralandığını duyurdu.
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İngiltere basınında, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisinin satın alma bedelinin 35 milyon avro olduğu öne sürüldü.
Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United ile A takımdaki ilk maçına 2016'da çıktı.
Manchester United formasıyla 426 maçta 138 gol kaydeden Rashford, geçen sezonun ikinci devresinde Aston Villa'da kiralık oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.