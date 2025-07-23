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Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiraladı

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Manchester United takımından Marcus Rashford'ın bonservisini kiraladı.

Mutlu Demirtaştan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiraladı Fotoğraf: Sergei Gapon/AA

İstanbul

Barcelona Kulübü, İngiliz milli futbolcu Rashford'ın bonservisinin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2026'ya kadar kiralandığını duyurdu.

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İngiltere basınında, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisinin satın alma bedelinin 35 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United ile A takımdaki ilk maçına 2016'da çıktı.

Manchester United formasıyla 426 maçta 138 gol kaydeden Rashford, geçen sezonun ikinci devresinde Aston Villa'da kiralık oynadı.

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