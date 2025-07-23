Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk, divan kurulu başkanlığından ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün görevinden ayrıldığını duyurdu.
İstanbul
Kulübün açıklamasında, "15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır. Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca divan başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan divan başkanlık kurulu ikinci başkanımız Fethi Hinginar, divan kurulu başkanlığını üstlenmiştir." denildi.
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