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Spor

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk, divan kurulu başkanlığından ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün görevinden ayrıldığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk, divan kurulu başkanlığından ayrıldı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kulübün açıklamasında, "15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır. Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca divan başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan divan başkanlık kurulu ikinci başkanımız Fethi Hinginar, divan kurulu başkanlığını üstlenmiştir." denildi.

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