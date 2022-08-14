Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,941.10
BTC/USDT
24,287.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanı oldu.

Fatih Erel   | 14.08.2022
Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu

Istanbul

İlkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu harika takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kaptanlık kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Kesici'den İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki

Benzer haberler

Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu

Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra'dan mesaj: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca ameliyat edildi
Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek

Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek
Kopenhag-Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Kopenhag-Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet