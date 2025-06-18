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Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad 'ı 2-0 yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad 'ı 2-0 yendi Fotoğraf:Waleed Zein/AA

Ankara

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Manchester City ile Vydad karşılaştı.

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Müsabakada Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

İngiliz ekibinde Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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