Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad 'ı 2-0 yendi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti.
Ankara
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Manchester City ile Vydad karşılaştı.
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Müsabakada Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
İngiliz ekibinde Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.