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Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti.

Yunus Kaymaz  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi

İstanbul

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.

Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

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