Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul/Amsterdam
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün ise takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.
Öte yandan, Ajax da Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör John Heitinga yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Ajax, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.