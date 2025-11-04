Dolar
42.09
Euro
48.41
Altın
3,993.98
ETH/USDT
3,522.50
BTC/USDT
104,465.00
BIST 100
10,923.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay, Can Öcal  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul/Amsterdam

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün ise takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, Ajax da Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör John Heitinga yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Ajax, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Motosikletlerde "koruyucu eldiven" zorunluluğu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine katkı sunacağız

Benzer haberler

Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, Avrupa'da 332. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da Hollanda temsilcilerine karşı yarın 13. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da Hollanda temsilcilerine karşı yarın 13. maçına çıkacak
Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı
Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile "prensipte" anlaştı

Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile "prensipte" anlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet