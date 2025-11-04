Dolar
42.09
Euro
48.34
Altın
3,936.44
ETH/USDT
3,474.10
BTC/USDT
103,009.00
BIST 100
10,895.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye, B Ligi B2 Grubu'nda İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti.

Kura çekiminde Türkiye'yi kadın milli takımlar idari sorumlusu Işık Özaydın'ın temsil etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UEFA'nın yapacağı organizasyon toplantısı sonrasında Türkiye'nin, rakipleriyle şubat, nisan ve haziran aylarında oynayacağı maçların tarihleri ve yerleri kesinleşecek.

32 takımın mücadele edeceği 2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından 11 takım kesin olarak gidecek. A Ligi'nin 4 grup birincisi direkt olarak Brezilya'da yer alacak.

Kalan 8 takım; A, B ve C liglerinde oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Play-off'lardan gelecek 8 takımın, Avrupa sıralamasına göre ilk 7'si, Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazanacak. 8. olan takım ise kıtalar arası play-off 2. tur maçlarında mücadele edecek ve başarılı olduğu takdirde Avrupa kıtasından 12. takım olarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak.

Gruplar şöyle oluştu:

A Ligi

A1 Grubu: İsveç, İtalya, Danimarka, Sırbistan

A2 Grubu: Fransa, Hollanda, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti

A3 Grubu: İspanya, İngiltere, İzlanda, Ukrayna

A4 Grubu: Almanya, Norveç, Avusturya, Slovenya

B Ligi

B1 Grubu: Galler, Çekya, Arnavutluk, Karadağ

B2 Grubu: Türkiye, İsviçre, Kuzey İrlanda, Malta

B3 Grubu: Portekiz, Finlandiya, Slovakya, Letonya

B4 Grubu: Belçika, İskoçya, İsrail, Lüksemburg

C Ligi

C1 Grubu: Bosna-Hersek, Estonya, Litvanya, Lihtenştayn

C2 Grubu: Hırvatistan, Kosova, Bulgaristan, Cebelitarık

C3 Grubu: Macaristan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Andorra

C4 Grubu: Yunanistan, Faroe Adaları, Gürcistan

C5 Grubu: Romanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Moldova

C6 Grubu: Belarus, Kazakistan, Ermenistan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Ankara'daki okullarda Gazze için düzenlenen kermesten elde edilen gelir AFAD'a bağışlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağırıldı
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Benzer haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov: Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız

Galatasaray, Ajax maçı için Hollanda'ya gitti

Galatasaray, Ajax maçı için Hollanda'ya gitti
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray, Avrupa'da 332. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da 332. kez sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet