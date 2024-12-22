Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,233.50
BTC/USDT
94,732.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Liverpool, 9 golün atıldığı maçta Tottenham'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 yendi.

Emrah Oktay  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Liverpool, 9 golün atıldığı maçta Tottenham'ı mağlup etti

Istanbul

Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılan maçta Liverpool'a gösterişli galibiyeti getiren golleri 23 ve 84. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski, 83. dakikada ise Dominic Solanke attı.

Karşılaşma, iki takım arasında en fazla golün atıldığı Premier Lig maçı olarak istatistiklere geçti.

Ligdeki son 2 müsabakasından beraberlikle ayrılan bir maçı eksik Liverpool, puanını 39'a yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Chelsea'nin 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayarak farkı 4 puana çıkardı.

ManU, sahasında mağlup oldu

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan Manchester United, sahasında Bournemouth'a 3-0 yenildi.

Konuk takımın gollerini 29. dakikada Dean Huijsen, 61. dakikada penaltıdan Justin Kluivert, 63. dakikada ise Antoine Semenyo attı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır kadroda yer alırken süre bulamadı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ise 71. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında Wolverhampton, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, konuk olduğu Everton ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Fulham ile Southampton da golsüz berabere kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu
Bakan Fidan ve Suriye'nin yeni lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam manzarası izledi
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Demirel: Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Demirel: Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir

Liverpool, 9 golün atıldığı maçta Tottenham'ı mağlup etti

Trabzonspor, 3 maç sonra galip geldi

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı
Kayserispor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray, zirvede puan farkını açtı

Kayserispor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray, zirvede puan farkını açtı
Çaykur Rizespor'u mağlup eden Göztepe, iç sahadaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Çaykur Rizespor'u mağlup eden Göztepe, iç sahadaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet