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Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Yusuf Özcan   | 06.09.2021
Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Paris

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

Milli futbolcu, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti ve 1 gol pası verdi.

Burak Yılmaz, Lille'de geçen sezon aralık ve nisanda da ayın futbolcusu seçilmişti.

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