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Lider Bayern Münih sahasında Augsburg'u 2-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 2-0 yendi.

Erbil Başay   | 08.03.2020
Lider Bayern Münih sahasında Augsburg'u 2-0 yendi

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u ağırladı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 53. dakikada Thomas Müller ve 90+1. dakikada Leon Goretzka ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 55’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.


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