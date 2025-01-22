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Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk araç testi için piste çıktı

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari ile ilk araç testine çıktı.

Salih Ulaş Şahan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk araç testi için piste çıktı

Ankara

Ferrari'nin evi Maranello'nun yakınlarında yer alan Fiorano Pisti'nde, tecrübeli Büyük Britanyalı pilotun 2025 sezonuna hazırlık amacıyla düzenlenen adaptasyon programının bir parçası olarak gerçekleştirilen testlerde Lewis Hamilton, kırmızı araçla ilk turunu attı.

Hamilton, yeni takımı Scuderia Ferrari'ye alışma sürecinin bir parçası olarak takım yöneticileriyle toplantılar yaptı, fabrika tesislerini gezdi ve çalışanlarla tanıştı. Bu sabah ise kırmızı tulumuyla piste çıkarak Formula 1 kariyerinde yeni bir adıma imza attı.

Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot ünvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

2024 sezonunu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

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