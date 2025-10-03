Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.
Londra
Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299
3. Max Verstappen (Hollanda): 255
4. George Russell (Büyük Britanya): 212
5. Charles Leclerc (Monako): 165
Takımlar:
1. McLaren: 623
2. Mercedes: 290
3. Ferrari: 286
4. Red Bull Racing: 272
5. Williams: 101
