Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

Yunus Kaymaz  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Londra

Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

Takımlar:

1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101


