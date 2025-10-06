Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi'nde "11.⁠ ⁠Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı"na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

LaLiga'da Real Madrid, Premier Lig'de Arsenal zirveye yerleşti

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
LaLiga'da Real Madrid, Premier Lig'de Arsenal zirveye yerleşti Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Real Madrid 3 golle kazandı

LaLiga'da Real Madrid, sahasında Villarreal'i Vinicius Junior (2) ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 64 dakika forma giydi.

Barcelona, Sevilla deplasmanında 4-1 kaybetti ve sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Real Betis'in Espanyol deplasmanında 2-1 kazandığı haftada, Atletico Madrid ise Celta Vigo'ya konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde 8 hafta sonunda 21 puana ulaşan Real Madrid, zirveye çıktı. Barcelona 19, Villarreal 16 ve Real Betis 15 puanla zirve takibini sürdürdü.

Arsenal zirveye yerleşti

Premier Lig'de Arsenal, sahasında West Ham United'ı Declan Rice ve Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool, ligde ise Chelsea'ye 2-1 mağlup olarak tüm kulvarlarda üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Tottenham'ın Leeds United deplasmanında 2-1 galip geldiği haftada, Bournemouth ise evinde Fulham'ı 3-1'lik skorla geçti.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Wolverhampton deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükleri mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Manchester ekipleri de haftayı galibiyetle kapattı. Manchester City, deplasmanda Brentford'u 1-0, Manchester United ise evinde Sunderland'i 2-0 mağlup etti. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.

Ligin 7. haftasında 16 puana çıkan Arsenal, Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yerleşti. İki takımı 14'er puanla Tottenham ve Bournemouth takip etti.

Napoli tekrar zirvede

Serie A'da Napoli, evinde Genoa'ya Frank Zambo Anguissa ve Rasmus Hojlund'un attığı gollerle 2-1 üstünlük kurdu.

Roma, Fiorentina deplasmanında 2-1 galip geldi. Başkent ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Haftanın öne çıkan maçında Juventus ile Milan 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Kenan Yıldız, 69 dakika görev aldı.

Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun yedek beklediği karşılaşmada konuk ettiği Cremonese'yi 4-1 yendi.

İlk 6 hafta sonunda 15 puan toplayan Napoli, averajla Roma'nın önünde yeniden zirveye çıktı. Milan 13, Inter ve Juventus 12'şer puanla iki takımı izledi.

Bayern Münih 6'da 6 yaptı

Bundesliga'da Bayern Münih, Eintracht Frankfurt deplasmanında Luis Diaz (2) ve Harry Kane'in golleriyle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Ev sahibi takımda milli futbolcu Can Uzun, 65 dakika görev yaptı.

Haftanın öne çıkan maçında Borussia Dortmund ile Leipzig 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, yedekler arasında yer aldı.

Köln'de milli oyuncu Cenk Özkacar, Hoffenheim deplasmanında 1-0 kazandıkları mücadelede 72. dakikada oyuna girdi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Mert Kömür, Augsburg'un 3-1 kazandığı Wolfsburg maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

Ligde 6'da 6 yapan Bayern Münih, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund 14 ve Leipzig 13 puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG bir puanla yetindi

Ligue 1'de lider PSG, Lille deplasmanında Nuno Mendes ile öne geçse de Ethan Mbappe'nin golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte milli file bekçisi Berke Özer, takımının kalesini korudu.

Olimpik Marsilya'nın deplasmanda Metz'i 3-0 yendiği haftada, Strasbourg ise evinde Angers'yi 5-0'lık skorla geçti.

Toulouse, Olimpik Lyon deplasmanında 2-1 galip geldi ve 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Ligin 7. haftasında PSG, 16 puanla liderlikte yer aldı. Marsilya, Strasbourg ve Lyon 15'er puanla PSG'nin ardından sıralandı.

