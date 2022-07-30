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Kadınlarda Avrupa futbolunun en büyüğü yarın belli olacak

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi, İngiltere ile Almanya arasında yarın oynanacak final maçıyla belli olacak.

Mutlu Demirtaştan   | 30.07.2022
Kadınlarda Avrupa futbolunun en büyüğü yarın belli olacak

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Almanya, 8 kez zafere ulaştığı turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını taşıyor. Daha önce 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 ve 2013'te kupa sevinci yaşayan Almanlar, 9. şampiyonluğunu hedefliyor. İngilizler ise 1984 ve 2009'da olmak üzere iki kez finalde kaybettiği turnuvada ilk şampiyonluğunu amaçlıyor.

Şampiyona tarihinde 7. randevu

İki takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde 7. kez karşılaşacak.

Önceki 6 karşılaşmanın tamamında galip gelen taraf, Almanya oldu. Bu müsabakalarda Almanya 21, İngiltere 5 gol kaydetti.

Almanlar, 1991'deki turnuvanın çeyrek finalinde 4-1 ve 2-0 ile 1995'teki yarı finalde de 4-1 ve 2-1'lik skorlarla İngiltere karşısında galip geldi. Grup aşamasında oynanan 2001'deki maçı 3-0 kazanan Almanya, 2009 finalindeki son karşılaşmada ise İngiltere'yi 6-2 ile geçerek kupaya uzandı.

Golcülerin düellosu

Final maçında gözler, gol kraliçesi yarışında zirvede bulunan İngiliz Bethany Mead ve Alman Alexandra Popp'un üzerinde olacak.

İki futbolcu da şu ana kadar 6'şar gole imza atarak takımlarının finale kalmasında önemli rol oynadı.

Arsenal'ın golcüsü Mead, turnuvada 6 golünün yanı sıra 5 asist yaptı.

Alman kadın futbolunun en skorer isimlerinden Wolfsburg oyuncusu Popp ise gollerinin üçünü çeyrek ve yarı final maçlarında kaydederek ön plana çıktı.

İki takım da birer gol yedi

İngiltere ve Almanya, finale gelene kadar kalelerinde sadece birer gol gördü.

A Grubu'nda Avusturya'yı 1-0, Norveç'i 8-0, Kuzey İrlanda'yı 5-0 yenen İngilizler, çeyrek finalde İspanya'yı 2-1, yarı finalde ise İsveç'i 4-0 mağlup etti.

B Grubu'nda Danimarka'yı 4-0, İspanya'yı 2-0 ve Finlandiya'yı 3-0 ile geçen Almanya, çeyrek finalde Avusturya'ya 2-0, yarı finalde ise Fransa'ya 2-1 üstünlük sağladı.

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