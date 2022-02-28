Dolar
13.87
Euro
15.63
Altın
1,895.42
ETH/USDT
2,807.00
BTC/USDT
40,925.00
BIST 100
1,946.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası organizasyonlara davet edilmemesini istedi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası spor federasyonlarına, Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.02.2022
IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası organizasyonlara davet edilmemesini istedi

Ankara

IOC'den yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'tan sporcuların spor etkinliklerine katılmayı sürdürebileceği ancak Ukraynalı birçok sporcunun ülkelerindeki mevcut savaş nedeniyle bunu yapamayacağı hatırlatılarak, durumun Olimpiyat Hareketi'ni ikilem içine soktuğu belirtildi.

Durumu dikkatle değerlendiren IOC İcra Kurulu'nun şu kararları aldığı ifade edildi:

"Küresel çaptaki spor müsabakalarının dürüstlüğünü korumak ve tüm katılımcıların güvenliği için uluslararası spor federasyonları ve spor etkinliği organizatörlerine, Rus ve Belaruslu sporcu ve yetkilileri, uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri tavsiye edildi. IOC, bunun organizasyonel veya yasal sebeplerle kısa sürede mümkün olmadığı durumlarda ise söz konusu ülkelerden sporcu, takım veya spor görevlilerinin, Rusya ya da Belarus adıyla temsil edilmemesini sağlamak için ilgili federasyon ve organizatörleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya şiddetle teşvik eder. Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır."

Ayrıca geçmişte Rus hükümeti tarafından Olimpiyat Ateşkesi ve Olimpiyat Sözleşmesi'nde yapılan ihlaller göz önünde bulundurularak, 2001'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te ise Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Çernişenko ve Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'a verilen Olimpiyat Nişanı'nın çekilmesine karar verildi.

IOC İcra Kurulu, 25 Şubat'ta yayımladığı "Rusya ve Belarus'ta herhangi bir spor etkinliği düzenlememesi" konusundaki acil tavsiyesini de yineledi.

Ukrayna'ya insani yardım çabalarını sürdüreceğini taahhüt eden IOC İcra Kurulu, bir dayanışma fonu kurulduğu bilgisini de verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Benzer haberler

ABD, Belarus'taki diplomatik faaliyetlerini askıya aldı

ABD, Belarus'taki diplomatik faaliyetlerini askıya aldı

Japonya Merkez Bankası, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracak

AB'den "Ekonomik bedel ödemeye hazır olmalıyız" uyarısı

Türk Kızılaydan Ukrayna için yardım kampanyası

Türk Kızılaydan Ukrayna için yardım kampanyası
İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı

İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Putin'e yaptırım uygulanmasını desteklemediğini söyledi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Putin'e yaptırım uygulanmasını desteklemediğini söyledi