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Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Muhammed Kaygın, Ömer Faruk Çalışkan  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çankırı

İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.




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