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Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu

İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava aracı gönderildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


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