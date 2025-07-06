Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Bolu
İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava aracı gönderildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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