Dolar
18.49
Euro
18.80
Altın
1,747.73
ETH/USDT
1,345.20
BTC/USDT
17,925.00
BIST 100
4,467.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 10.11.2022
İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İstanbul

Teknik direktör Gareth Southgate, Leicester City'den James Maddison, Manchester City'den Kyle Walker, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Harry Maguire gibi isimleri 26 kişilik kadroya dahil etti.

Kadroda yer alabileceği konuşulan Milan'dan Fikayo Tomori, Brentford'dan Ivan Toney ve West Ham United'dan Jarrod Bowen, milli takıma çağrılmadı.

B Grubu'nda ABD, İran ve Galler ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defans: Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham United), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City).

Forvet: James Maddison (Leicester City), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United).


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Umut'un annesi başkaları aynı acıyı yaşamasın istiyor
Muş'un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı
"Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk" sergisinde 133 özel fotoğraf yer alıyor

Benzer haberler

Polonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Polonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İngiltere'de kamu çalışanları ve makinistler de grev kararı aldı

2022 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın aday kadrosu açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın aday kadrosu açıklandı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Tunus

2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Tunus
2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Danimarka

2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Danimarka
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet