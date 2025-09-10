Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Katar Emiri Al Sani'yle telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Katar saldırısının bölgedeki yıkıcı şiddet döngüsünü artırma riski taşıdığını söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, Katar Emiri Al Sani'yle telefonda görüştü

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer ve Al Sani, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını görüştü.

Starmer, İsrail saldırısını kınadıklarını hatırlatarak, hayatını kaybeden Katarlı güvenlik güçleri için başsağlığı dileklerini iletti.

Bu saldırının Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu belirten Starmer, İsrail'in bölgedeki yıkıcı şiddet döngüsünü sona erdirmeye odaklanılması gerekirken, gerginliği daha da artırma riski bulunan eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Starmer, Katar'ın Gazze'de ateşkes yolunda attığı adımlardan ve barış görüşmelerini sürdürme kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

