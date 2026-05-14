Albanese, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Washington yönetiminin kendisi hakkında Temmuz 2025'te uygulamaya koyduğu yaptırım kararlarına ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD mahkemesi, bana karşı uygulanan ABD yaptırımlarını askıya aldı." ifadesini kullanan Albanese, hakimin "konuşma özgürlüğünü korumanın her zaman kamu yararına olduğunu" belirttiğini aktardı.

Albanese, kendisini savunmak için adım atan ailesi ve diğer herkese teşekkürlerini ileterek, birlikte olmanın önemine işaret etti.

ABD'den yaptırım kararı

ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'in görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden, 1 Temmuz 2025'te, söz konusu talebe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürülerek kınanması ve görevden alınması istenmişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Albanese'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'e yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.

Albanese, yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin kendisine yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Güçlülerin güçsüzler adına konuşanları cezalandırması, bir güç değil suçluluk göstergesidir." ifadesini kullanmıştı.