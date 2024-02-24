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İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor

İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Abdulkadir Karakaya  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor

İstanbul

Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Chelsea ve Liverpool'un final yolu

İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı.

Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.

Kupayı en çok Liverpool müzesine götürdü

Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

"Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

Chelsea, 8 sezondur kazanamıyor

İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.

Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.

Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Kupada 3. kez finalde karşılaşacaklar

Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.

İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Kupayı daha önce kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Liverpool91981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022
Manchester City81970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
Manchester United61992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023
Chelsea51965, 1998, 2005, 2007, 2015
Aston Villa51961, 1975, 1977, 1994, 1996
Tottenham41971, 1973, 1999, 2008
Nottingham Forest41978, 1979, 1989, 1990
Leicester City31964, 1997, 2000
Arsenal21987, 1993
Birmingham City21963, 2011
Norwich City21962, 1985
Wolverhampton21974, 1980
West Bromwich Albion11966
Queens Park Rangers11967
Leeds United11968
Swindon Town11969
Stoke City11972
Oxford United11986
Luton Town11988
Sheffield Wednesday11991
Blackburn Rovers12002
Middlesbrough12004
Swansea City12013
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