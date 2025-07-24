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Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.

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Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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