İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'ndan patlama sesleri geldiğini bildirdi

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

WP: ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırıların sürdürülemez olduğu konusunda uyarıldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların "sürdürülemez" olduğu ve bu süreçte ABD'nin, farklı bölgelerden gelebilecek tehditlere karşı koyma kapasitesinin zayıflayabileceği yönünde uyarıldığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin, askeri makamların Hegseth için hazırladıkları değerlendirme belgesi hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Orta Doğu'da konuşlu bazı ABD birliklerine eylül ayına, bazılarına ise 2027'ye kadar bölgede kalmaları talimatı verildiği ileri sürüldü.

Haberde, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), ABD Pasifik Komutanlığı (PACOM), ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) dahil diğer birimlerin liderlerinin, söz konusu talimat konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ifade edildi.

Bu askeri liderlerin, Hegseth'i, İran'a yönelik "geniş çaplı askeri operasyonların sürdürülemeyeceği" ve ABD'nin, diğer bölgelerden gelebilecek tehditlere karşı koyma kapasitesini zayıflatabileceği konusunda uyardığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da konuşlu komutanlıklarının, İran'la savaş nedeniyle güçlerini Orta Doğu'ya kaydırmasının, operasyon ve eğitim kapasitelerini "sınırladığı" kaydedildi.