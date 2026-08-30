Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1 yendi

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Emrah Oktay
30 Ağustos 2026•Güncelleme: 30 Ağustos 2026
Fotoğraf: Esra Bilgin / AA
İSTANBUL
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
Konuk takım 25. saniyede öne geçti. Soldan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Jules'ten döndü. Altıpas gerisine düşen topu tamamlayan Arda Usluoğlu, fileleri havalandırdı: 0-1
4. dakikada Ruax Yao'nun ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
34. dakikada Ruax Yao'nun soldan ortasında arka direkteki Boutobba uygun durumda vuruşunu yaptı. Kaleci Victor sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda önledi.
39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Abdullahi'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 1-1
Takımlar devre arasına 1-1 eşitlikle gitti.
İkinci yarı
53. dakikada Duarte'nin kaleyi cepheden gören yerden çıkardığı şutta top yandan auta gitti.
90+4. dakikada eflatun-sarılı ekip öne geçti. Giordano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Jules'in kafayla vurduğu topu kaleci Victor ayaklarıyla önledi. Yükseklik kazanarak kaleye yönelen meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-1
Golün santrasının ardından hakem Cihan Aydın maçı bitiren düdüğü çaldı.