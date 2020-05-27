Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
104,736.10
Altın
1,708.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiltere İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Mbulu hayatını kaybetti.

Berad Büyük   | 27.05.2020
İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İstanbul

İngiltere İkinci Futbol Ligi (EFL League Two) ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti.

Morecambe Kulübünden yapılan açıklamada, ocak ayında kulübe katılan İngiliz futbolcunun, takımın en popüler isimlerinden biri olduğu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Mbulu'nun vefat nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyuruldu.

Mirror gazetesine açıklama yapan bir polis yetkisi, ihbar üzerine gittikleri evde 20'li yaşlarda birinin cesedini bulduklarını fakat ölümüyle alakalı şüpheli durum olduğunu düşünmediklerini belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bini geçti
Sağlık Bakanlığından normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik yeni rehber
Tunus'un sembollerinden Habib Burgiba Caddesi salgının izlerini silmeye çalışıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı

Benzer haberler

İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

McLaren bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere'de 'Kovid-19 kaynaklı ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddiası

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 48'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 48'e yükseldi
İngiliz hükümetinde danışman skandalı istifa getirdi

İngiliz hükümetinde danışman skandalı istifa getirdi
İngiltere'nin haziranda atmayı planladığı 'gevşeme adımları' açıklandı

İngiltere'nin haziranda atmayı planladığı 'gevşeme adımları' açıklandı