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Hollanda'da milli takımlarının Dünya Kupası çeyrek finaline çıkmasını kutlayan Faslılara müdahale

Hollanda polisi, Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini ses bombalarıyla kutlayan Faslılara müdahale etti.

Selman Aksünger   | 06.12.2022
Hollanda'da milli takımlarının Dünya Kupası çeyrek finaline çıkmasını kutlayan Faslılara müdahale Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Lahey

Amsterdam'da yaşayan Faslılar, milli takımlarının İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, araçlarıyla korna çalarak şehirde tur attı.

Merkator Meydanı'nda toplanan taraftarlardan bazıları, yüzlerini kapatarak havai fişek ve ses bombası attı.

Amsterdam Belediyesi ve Savcılığının bazı meydanları "güvenlik açısından riskli alan" ilan etmesiyle kalabalığa müdahale için daha geniş yetkiye sahip olan polis yetkililerince Twitter'dan yapılan açıklamada, "Merkator Meydanı'ndakiler derhal alanı terk edip evine gitsin. Polis, alandakilere müdahale edecek." uyarısında bulunuldu.

Faslı gençlerin, araçların üzerine çıkarak dans etmesi, toplu taşımayı engellemesi ve çok sayıda ses bombası kullanması üzerine polis aracından, "meydanın boşaltılmaması halinde müdahale edeceği" anonsu yapıldı.

Çok sayıda polis, polis köpeği ve TOMA'nın hazır tutulduğu meydana giden yollar trafiğe kapatılırken polisin müdahalesi üzerine kalabalık, çevre sokaklara dağıldı.

Güvenlik güçleri, kutlamanın yapıldığı bölgede bir süre daha kalarak kalabalığın yeniden toplanmaması için önlem aldı.

Lahey'deki olaylarda gözaltı

Polis yetkililerince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda kamu düzenini bozdukları ve havai fişek kullandıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rotterdam Kruis Meydanı, Utrecht'in Lombok Bölgesi, Breda şehir merkezi ve Amersfoort şehrinin De Stier Meydanı, çok sayıda Faslı taraftarın galibiyeti kutladığı alanların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

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