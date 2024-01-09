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Hatayspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Serkan Avci  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Hatayspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

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