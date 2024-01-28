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Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey: Hayalimi gerçekleştirdim

Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray'dan Almanya ekibi Bayern Münih'e transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Mutlu Demirtaştan  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey: Hayalimi gerçekleştirdim

İstanbul

Bayern Münih'in kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Boey, "Çok heyecanlıyım. Heyecandan uyuyamadım. Şu anda buradayım. Hayalimi gerçekleştirdim. Yeni takımımda böylesine harika oyuncularla oynamak için sabırsızlanıyorum. Hücuma çıkmayı seven bir oyuncuyum. Hızlıyım ve hücum kadar savunma yapmayı da seviyorum. Bayern Münih iyi bir takıma sahip. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçların zor olacağını biliyorduk çünkü çok tehlikeli bir ekip. Tarihi başarılarla dolu efsane bir kulüp. Böyle bir kulüp için oynamak benim için büyük onur." ifadelerini kullandı.

Transferi değerlendiren Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise "Kadromuza kattığımız için mutluyuz. Sacha ikili mücadelelerde ve fiziksel olarak çok güçlü. Tarzının bize uyum sağlayacağı konusunda eminim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadığımız iki maçta onu fark ettik. İki maçta da çok iyiydi. Sonra onu takip etmeyi sürdürdük. Yüreği ve büyük tutkuyla oynayan, taraftarların çok sevdiği bir oyuncu. Bunu Galatasaray ile yaptığımız maçlarda da gördük." şeklinde konuştu.

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